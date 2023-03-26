Авіація сил оборони за добу завдала три удари по ворогу, ракетники й артилеристи знищили станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів

Українська авіація за добу завдала 3 удари по місцях зосередження особового складу і техніки ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - ідеться в повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці в неділю.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога, уточнює Генштаб.

Як повідомлялося з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, вартісну станцію радіоелектронної боротьби знищили бійці 92 бригади.