У Нововасилівській лікарні в Запорізькій області перебуває близько 200 поранених російських військових - Генштаб

У Нововасилівській лікарні на тимчасово окупованій частині Запорізької області станом на 25 березня проходили лікування близько 200 поранених російських військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Це змушує їх облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Так, в населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню, як шпиталь", - ідеться в повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці в неділю.

За даними Генштабу, станом на 25 березня в цій лікарні "проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу".