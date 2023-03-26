Події

19:12 26.03.2023

За добу росіяни завдали 1 ракетного та 16 авіаційних ударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ

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За добу росіяни завдали 1 ракетного та 16 авіаційних ударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 1 ракетного і 16 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ввечері в неділю.

"Високою залишається ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російська федерація надалі використовуватиме тактику терору", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. На цих напрямках ЗСУ відбили понад 50 атак.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Як інформує Генштаб, на лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп’янська Харківської області; Макіївки, Невського, Діброви, Білогорівки Луганської області, а також Колодязів, Лимана і Виїмки на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. Обстріляв населені пункти Васюківка, Бондарне, Залізнянське, Міньківка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ та Нью-Йорк.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка Запорізької області та Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Антонівка, Благовіщенське і Дніпровське Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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