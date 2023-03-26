Події

19:04 26.03.2023

Кількість жертв удару по багатоповерхівці в Запоріжжі збільшилася до двох людей

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Кількість жертв удару по багатоповерхівці в Запоріжжі збільшилася до 2 осіб, повідомляють ЗМІ з посиланням на Запорізьку ОВА.

"У лікарні Запоріжжя помер хлопець 2004 року народження, який постраждав під час ракетного обстрілу міста армією РФ 22 березня", - пише "Суспільне" з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок обстрілу хлопець отримав черепно-мозкову травму. Незважаючи на зусилля лікарів, юнак помер.

Як повідомлялося, 22 березня російські війська завдали удару по Запоріжжю з РСЗВ і влучили по багатоповерхівці. Унаслідок обстрілу постраждали 34 людини, 28 з яких госпіталізували. Тоді в лікарні помер один із постраждалих.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви

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