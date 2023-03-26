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16:59 26.03.2023

Росія робить нові кроки, щоб залякати країни, що підтримують Україну - міністр оборони Литви

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Росія робить нові кроки, щоб залякати країни, що підтримують Україну - міністр оборони Литви

Президент РФ Володимир Путін намагається залякати країни, що підтримують Україну, оголосивши про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, вважає міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Росія робить нові кроки в спробі викликати невдоволення деяких політиків на Заході підтримкою України або залякати країни, які підтримують Україну. Це включає заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі до липня цього року", - написав він у Фейсбук у неділю.

На його думку, розміщення ядерної зброї в Білорусі лише "демонструє страхи, які Путін нагнітає з приводу нарощування сил НАТО на східному фланзі. Не варто відволікатися на "що тепер". "Захист країни НАТО від загрози ядерної зброї гарантований, незалежно від того, чи розміщена ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінград), на сході (Білорусь) або на півночі (Ленінград)", - написав міністр оборони Литви.

Він зазначив, що США стримано поставилися до кроку Путіна, заявивши, що "не мають наміру змінювати жоден зі своїх планів ядерного стримування".

"Більш дивною мені здається заява Путіна того ж дня про те, що Росія планує модернізувати 1600 своїх танків протягом наступних трьох років, а також збільшити виробництво танків. В умовах, коли йде війна і вже втрачено тисячі танків, оголошені плани щодо танків не покриють навіть піврічних втрат", - додав Анушаускас.

Як повідомлялося, напередодні Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

 

Теги: #литва #ядерна_зброя #анушаускас

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