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14:43 26.03.2023

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії - Міноборони України

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Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії - Міноборони України

Міністерство оборони України повідомляє, що вже друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії.

"Понад 1000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації програми, що здійснюється на об'єктах Міністерства оборони Великої Британії на північному заході, південному заході та південному сході Великої Британії. Навчання на AS90 проходить у спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії і проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що AS90 - це "гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, водночас даючи йому змогу вражати цілі на великій відстані".

У відомстві нагадують, що Велика Британія стала першою країною, яка пожертвувала Україні західні основні бойові танки, подарувавши ескадрон танків Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у "високій готовності" та дві батареї в "різному ступені готовності".

"ЗСУ вдячні за підтримку і допомогу Великій Британії", - підсумували в Міноборони.

 

Теги: #навчання #зсу #сау_as90

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