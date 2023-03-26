У Херсонській області двоє цивільних підірвалися на міні, їх госпіталізували - ОВА

Двоє цивільних підірвалися на російській міні у Високопільській громаді (Херсонської обл.), повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

"У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 і 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали важких поранень. Один потерпілий втратив обидві ноги, інший дістав поранення грудної клітки та мінно-вибухові травми. Обох госпіталізували до лікарні в Кривому Розі", - йдеться в повідомленні ОВА, оприлюдненому в телеграм-каналі в неділю.

Уточнюється, що це п'ятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за цей тиждень. "Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще 5 - поранені", - наголосили в ОВА.