У Берліні вважають заяву Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі "спробою ядерного залякування"

МЗС Німеччини назвало заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі "спробою ядерного залякування", повідомляє німецька газета Welt.

"Заява президента Росії Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в сусідній Білорусі викликала критику з боку уряду Німеччини. Увечері в міністерстві закордонних справ у Берліні заговорили про "подальшу спробу ядерного залякування", - пише видання.

"Порівняння президента Путіна (розміщення російської ядерної зброї в Білорусі - ІФ-У) зі спільним використанням ядерної зброї НАТО вводить в оману і не може служити виправданням кроку, оголошеного Росією", - цитує Welt заяву німецького зовнішньополітичного відомства.