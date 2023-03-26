Події

11:48 26.03.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки та госпбудівлі - голова ОВА

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки та госпбудівлі - голова ОВА

Минулої доби обстрілів російських окупаційних військ зазнали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілече та інші міста і села. "Внаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще два будинки пошкоджено. Через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли #синєгубов

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