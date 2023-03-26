Унаслідок російських обстрілів минулої ночі п'ятеро цивільних загинули, 25 поранені - попередні дані

Унаслідок нічної атаки російських військ станом на 9:00 неділі в Україні загинули п'ятеро цивільних осіб, 25 дістали поранень, повідомляє офіційний медійний майданчик Сил оборони і безпеки України Military Media Center.

За попередніми даними, "п'ятеро цивільних загинули, 25 поранені внаслідок російських обстрілів - ситуація на 09:00 26 березня", повідомляється в телеграм-каналі Military Media Center.

Як інформує Military Media Center, минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України.

Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет", тактична авіація) здійснено обстріли 132 населених пунктів, підтверджено ураження 63 об'єктів інфраструктури.