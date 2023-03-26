ЗС України відбили понад 85 ворожих атак на чотирьох напрямках у Донецькій і Луганській області

Збройні сили України відбили понад 85 ворожих атак на 4 напрямках у Донецькій і Луганській області, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників", - ідеться в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Креміннох, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Виїмка та Веселе Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки і Предтечиного. Обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснює обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львове, Іванівка, Комишани і Кізомис Херсонської області.