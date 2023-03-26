Події

07:15 26.03.2023

Жителів Запорізької області окупанти змушують отримувати спецперепустки для переміщень окупованими територіями

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Жителів Запорізької області окупанти змушують отримувати спецперепустки для переміщень окупованими територіями

Мешканців Запорізької області окупанти змушують отримувати спецперепустки для переміщення окупованими територіями, видають їх за умови успішного проходження фільтрації, повідомляє Генеральний штаб України.

"У Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана адміністрація видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення тимчасово зайнятими територіями Запорізької області. Але за умови успішного проходження фільтрації", - йдеться в повідомленні.

Перепустки видаватимуть окремо на людей і транспортні засоби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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