Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) засудила рішення президента РФ Володимира Путіна щодо його заяви у суботньому інтерв'ю щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, передає видання The Guardian.

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці", - заявили в ICAN.

За їх словами, Путін виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО.

"Поки що країни продовжують свою співучасть у розгляді ядерної зброї як щось інше, ніж глобальна проблема, це допомагає Путіну прикриватися такою поведінкою", - заявив тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко давно ставить питання щодо можливості розміщення на території своєї країни російської тактичної ядерної зброї, заявив президент РФ Володимир Путін.