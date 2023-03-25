Ворог здійснив один ракетний і 23 авіаудари по ЗС України за добу, а в Красному на Херсонщині окупанти відбирають приватні автомобілі жителів

Російські війська за добу здійснили один ракетний і 23 авіаудари по ЗС України, а в Красному на Херсонщині окупанти відбирають приватні автомобілі жителів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Упродовж доби противник завдав 1 ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Водночас Повітряні сили ЗСУ за добу завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Також у Генштабі зазначають, що окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, у населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих жителів.