Події

19:26 25.03.2023

Противник продовжує зосереджувати зусилля з наступу в Донецькій і Луганській області, ЗС України відбили понад 50 атак

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Противник продовжує зосереджувати зусилля з наступу в Донецькій і Луганській області, ЗС України відбили понад 50 атак

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля з наступу в Донецькій і Луганській області, але бійці Збройних сил України відбили понад 50 атак, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Завдяки професійним та злагодженим діям, нашими захисниками було відбито понад 50 атак противника за вказаними напрямками", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Миропілля Сумської області, а також  Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Волохівка, Землянки, Амбарне, Колодязне Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів, зокрема, Дворічна Харківської області; Куп’янськ, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Виїмка і Веселе Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Предтечиного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Дружба.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області. Не мав успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією зіткнення, а саме: Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Нескучне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснює обстріли населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Бургунка, Антонівка, Белозерка Херсонської області та міста Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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