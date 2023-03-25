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19:09 25.03.2023

США планують практичне розроблення перехоплювача гіперзвукових ракет

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США планують практичне розроблення перехоплювача гіперзвукових ракет

Агентство протиракетної оборони США незабаром має намір перейти від дослідницьких робіт до етапу практичного розроблення перехоплювача гіперзвукових ракет, повідомив його директор Джон Гілл, якого цитує видання Breaking Defense.

"Ми готові перейти до створення технологій", - сказав Гілл, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Йдеться про початок практичного етапу створення перспективної системи ПРО за програмою Glide Phase Interceptor (GHI) - "Перехоплювача на ділянці планування". Метою програми GPI є створення ракети для перехоплення гіперзвукових ракет на етапі планування їхніх бойових блоків у космосі до того, як вони входять в атмосферу.

За даними видання, Агентство ПРО Міноборони США прагне прискорити розробку через зростаюче занепокоєння керівництва Пентагону щодо гіперзвукових можливостей Китаю і Росії, які Гілл назвав дійсно серйозними загрозами.

Наразі Агентство ПРО розробляє перехоплювач GPI в рамках контрактів, укладених із компаніями Raytheon Technologies і Northrop Grumman у червні минулого року.

 

 

Теги: #сша #розробки #перехоплювач

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