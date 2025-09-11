Україна пропонує країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва дронів-перехоплювачів - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Україна пропонує своїм європейським країнам-сусідам, а також країнам-сусідам РФ спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам нашим і сусідам РФ, безумовно, спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві.