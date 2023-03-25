У найближчі два дні в Україні дещо похолодає, часом дощ

Погода в Україні в неділю, 26 березня, очікується хмарна з проясненнями: часом дощ, у східних і Запорізькій областях та в Криму вночі без опадів, удень подекуди невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 10-15°, на сході країни до 19°.

У Карпатах сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві 26 березня також хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 березня найвища температура вдень була 19,0° у 1983 р., найнижча вночі -11,4° у 1886 р.

У понеділок, 27 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Уночі в Карпатському регіоні та на Лівобережжі, вдень у західній частині помірний, на сході країни - невеликий дощ (удень на Закарпатті та Прикарпатті подекуди сильний дощ); на решті території без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 2-7°; вдень 12-17°, у західних областях 7-12° тепла.

У Карпатах помірний сніг (удень 27 березня сильний), пориви вітру 27 березня вдень 15-20 м/с, місцями хуртовини.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 27 березня хмарно з проясненнями. Без опадів; вітер південно-західний із переходом у південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.