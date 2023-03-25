Масштабний російський наступ в Україні досягає кульмінації, у РФ поширюють "фейки" про український контрнаступ

Масштабний наступ російських військ досягає кульмінації і у зв'язку з цим в інформаційному просторі РФ дедалі частіше заявляють про потенційний масштабний український контрнаступ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інформпростір РФ, схоже, реагує на уповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу зі значним занепокоєнням", - розповіли фахівці.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню "потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або почати відновлення наступальних операцій".

На думку аналітиків, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 24 березня заявив, що в Генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України.

Своєю чергою, як ідеться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Бєлгородську область, щоб відтягнути війська РФ у прикордонні райони і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.

Водночас, інформують в ISW, ще один мілблогер попередив, що ЗС України, ймовірно, спробують почати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво і зміцнити потенціал РФ для захисту.