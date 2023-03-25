Події

08:39 25.03.2023

Масштабний російський наступ в Україні досягає кульмінації, у РФ поширюють "фейки" про український контрнаступ

1 хв читати
Масштабний російський наступ в Україні досягає кульмінації, у РФ поширюють "фейки" про український контрнаступ

Масштабний наступ російських військ досягає кульмінації і у зв'язку з цим в інформаційному просторі РФ дедалі частіше заявляють про потенційний масштабний український контрнаступ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інформпростір РФ, схоже, реагує на уповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу зі значним занепокоєнням", - розповіли фахівці.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню "потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або почати відновлення наступальних операцій".

На думку аналітиків, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 24 березня заявив, що в Генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України.

Своєю чергою, як ідеться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Бєлгородську область, щоб відтягнути війська РФ у прикордонні райони і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.

Водночас, інформують в ISW, ще один мілблогер попередив, що ЗС України, ймовірно, спробують почати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво і зміцнити потенціал РФ для захисту.

 

 

 

Теги: #рф #наступ #завершення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 24.03.2023
Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

12:08 24.03.2023
На куп'янському та лиманському напрямках за добу відбулося два бойових зіткнення, 64 окупантів убито

На куп'янському та лиманському напрямках за добу відбулося два бойових зіткнення, 64 окупантів убито

09:39 24.03.2023
Росія вночі застосувала атаку комбінованими засобами, зокрема авіаційними керованими бомбами

Росія вночі застосувала атаку комбінованими засобами, зокрема авіаційними керованими бомбами

19:04 23.03.2023
ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

10:02 23.03.2023
Нанесення ударів по Україні у ніч на 22 березня вказує на нестачу високоточних ракет у РФ - ISW

Нанесення ударів по Україні у ніч на 22 березня вказує на нестачу високоточних ракет у РФ - ISW

20:10 22.03.2023
Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

08:13 22.03.2023
Найближчими тижнями РФ може здійснити спробу ще одного весняного наступу, можливо, на інших напрямках, припускають у Білому домі

Найближчими тижнями РФ може здійснити спробу ще одного весняного наступу, можливо, на інших напрямках, припускають у Білому домі

21:50 20.03.2023
Зеленський закликав міністрів юстиції країн Європи підтримати зусилля щодо покарання агресора

Зеленський закликав міністрів юстиції країн Європи підтримати зусилля щодо покарання агресора

21:05 20.03.2023
У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається мобілізувати близько 20 тис. осіб

У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається мобілізувати близько 20 тис. осіб

20:10 20.03.2023
У МЗС України спростували заяву Путіна про нібито постачання продукції зерновим коридором до "ситих" країн, а не до Африки

У МЗС України спростували заяву Путіна про нібито постачання продукції зерновим коридором до "ситих" країн, а не до Африки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: Не отримував пропозиції від Китаю

Україна в ніч на неділю переходить на літній час

Зеленський відзначив бійців, які завдають ударів у відповідь за терор

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

ОСТАННЄ

У Харківській області в результаті обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки, постраждалих немає

Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: Не отримував пропозиції від Китаю

Україна в ніч на неділю переходить на літній час

Кабмін вніс зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою для налагодження вантажного залізничного сполучення з портом Рені

Окупанти обстріляли Херсон, двоє людей загинули, шістьох поранено

Резніков подякував прем'єр-міністру Швеції за оборонну допомогу Україні

Китай поки що не передавав Росії озброєння - Байден

Окупанти встановили свою адміністрацію в заповіднику "Асканія-Нова"

Ворог атакував Нікополь і дві громади Дніпропетровської області в п'ятницю

ЗС України відбили 59 ворожих атак на 5 напрямках у Донецькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА