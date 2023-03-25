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07:36 25.03.2023

Китай поки що не передавав Росії озброєння - Байден

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Китай поки що не передавав Росії озброєння - Байден

Президент США Джо Байден заявив про відсутність даних, які говорять про те, що Китай почав передавати Росії озброєння, але наголосив, що не знає, як ситуація розвиватиметься надалі.

"Поки що Китай цього не робив. Однак це не означає, що цього не буде в майбутньому", - сказав американський лідер під час пресконференції в Канаді.

Раніше багато американських офіційних осіб також заявляли, що не отримували інформації, яка б вказувала на постачання зброї з КНР до РФ.

 

 

Теги: #сша #китай #росія #байден

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