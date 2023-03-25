Події

07:12 25.03.2023

Окупанти чинять тиск на жителів тимчасово захоплених територій

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Окупанти чинять тиск на жителів тимчасово захоплених територій

Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територій, повідомляє Генеральний штаб України.

"Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії російської федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області", - ідеться у зведенні.

Як зазначається, окупанти з особливою увагою перевірили особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

Разом із тим, в Енергодарі Запорізької області противник організовує дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська на Ростовську АЕС.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 17 ударів по районах зосередження окупантів. Також українські захисники збили ворожий вертоліт Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетні комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Водночас війська РФ завдали 50 авіаційних і 11 ракетних ударів, здійснили 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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