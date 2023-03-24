Окупанти обстрілюють Марганець і два села поблизу Авдіївки, є поранена - Єрмак

Мирна жителька с. Первомайського Покровського району Донецької області дістала поранення в п'ятницю внаслідок обстрілу села російськими окупантами, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ворог обстрілює Марганець на Дніпропетровщині, а також Орлівку та Первомайське в Донецькій області. У селі Первомайське є поранена жінка", - написав Єрмак у телеграм-каналі в п’ятницю.

Місто Марганець лежить на березі Каховського водосховища навпроти окупованого Енергодара Запорізької області. Села Орлівка і Первомайське розташовані приблизно за 5-8 км на захід від Авдіївки, біля якої точаться активні бойові дії.