Події

15:20 24.03.2023

Окупанти обстрілюють Марганець і два села поблизу Авдіївки, є поранена - Єрмак

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Окупанти обстрілюють Марганець і два села поблизу Авдіївки, є поранена - Єрмак

Мирна жителька с. Первомайського Покровського району Донецької області дістала поранення в п'ятницю внаслідок обстрілу села російськими окупантами, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ворог обстрілює Марганець на Дніпропетровщині, а також Орлівку та Первомайське в Донецькій області. У селі Первомайське є поранена жінка", - написав Єрмак у телеграм-каналі в п’ятницю.

Місто Марганець лежить на березі Каховського водосховища навпроти окупованого Енергодара Запорізької області. Села Орлівка і Первомайське розташовані приблизно за 5-8 км на захід від Авдіївки, біля якої точаться активні бойові дії.

 

Теги: #обстріли #донецька_область #єрмак

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