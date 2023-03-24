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14:56 24.03.2023

Місія ООН з прав людини зафіксувала в Україні 133 жертви сексуального насильства, включно із 45 жінками і трьома дівчатками

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Місія ООН з прав людини зафіксувала в Україні 133 жертви сексуального насильства, включно із 45 жінками і трьома дівчатками

У новій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) щодо загальної ситуації з правами людини в Україні станом на 31 січня 2023 року зафіксовано 133 жертви сексуального насильства, що охоплює 45 жінок і трьох дівчаток.

"Жахлива ціна, яку люди платять за війну, також проявляється у випадках сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, які ми фіксуємо з 24 лютого минулого року. Станом на 31 січня цього року ми зафіксували 133 жертви, а саме - 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки", - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матильда Богнер на пресконференції в Києві в п'ятницю.

У доповіді зазначено, що 109 випадків, "імовірно, були скоєні військовими, правоохоронними органами та персоналом пенітенціарних установ РФ".

Згідно з даними ММПЛУ, 24 випадки, "ймовірно, були скоєні СБУ, поліцією України, українськими цивільними або членами тероборони".

Сексуальне насильство часто відбувалося під час тримання під вартою цивільних або військовополонених, а також у районах, що перебувають під російською окупацією.

Теги: #оон #війна #насильство

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