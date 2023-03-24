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14:26 24.03.2023

Колишнього чиновника Міноборони засуджено на 4,5 року за хабар

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Колишнього чиновника Міноборони засуджено на 4,5 року за хабар

Колишнього чиновника Міністерства оборони України, який пропонував 24 млн грн неправомірної вигоди, засуджено до 4 років та 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"24 березня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому заступнику начальника управління Міністерства оборони України... За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні САП у телеграмі у п'ятницю.

За інформацією САП, суд підтримав позицію прокурора та визнав колишнього чиновника Міноборони винним у пропозиції 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" - об'єкта спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України".

Досудове розслідування здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

 

Теги: #корупція #міноборони #сап

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