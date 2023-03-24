Росіяни обстріляли Дніпровські плавні в Херсоні: одна людина загинула, одна поранена - ОВА

Унаслідок чергового ворожого обстрілу постраждало двоє чоловіків, які перетинали Дніпровські плавні човном, один із них помер від осколкового поранення в груди, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні черговий ворожий обстріл, через який постраждали мирні жителі. Російські окупанти вдарили по плавнях. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі на них уже чекали медики, але, на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення в груди", - написав Прокудін у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

"Ще один потерпілий - 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок і грудної клітки. Бригада швидкої госпіталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу", - уточнив очільник ОВА.

За даними Прокудіна, також російська армія обстріляла складське приміщення. "Загорання швидко ліквідували рятувальники, які прибули на виклик", - написав він.