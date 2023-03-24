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12:58 24.03.2023

МЗС України ініціює санкції щодо румунської сенаторки, яка запропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України

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МЗС України ініціює санкції щодо румунської сенаторки, яка запропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України

МЗС України ініціює накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке, яка запропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України, й рішуче засуджує спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"ЗМІ: Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. Таким кроком маргінальна політикиня намагається "відновити культурну ідентичність румунського населення". Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він повідомив, що МЗС України ініціює накладення санкцій на Шошоаке як особу, що становить загрозу національній безпеці.

Раніше румунські ЗМІ повідомили, що Шошоаке подала законопроєкт із вимогою "денонсації Договору про добросусідство і співробітництво між Румунією та Україною".

Теги: #сенатор #санкції #ініціатива #румунія

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