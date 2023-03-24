Україна повернула семеро дітей, примусово вивезених у жовтні 2022 року - Херсонська ОВА

Україна повернула на батьківщину сімох дітей із Херсонської області, насильно вивезених російською окупаційною владою в жовтні минулого року, повідомила Херсонська ОВА.

"Семеро дітей із Херсонщини, що майже пів року були в розлуці з рідними, нарешті прибули на свою землю, звільнену від ворога. Ще в жовтні минулого року загарбники примусово відправили маленьких українців у Євпаторію, нібито на "оздоровлення" у дитячий табір", - повідомляють у телеграм-каналі Херсонської ОВА в п'ятницю.

Як зазначено, дітей вдалося повернути завдяки зусиллям волонтерів БФ Save Ukraine.