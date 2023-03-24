Події

12:42 24.03.2023

Україна повернула семеро дітей, примусово вивезених у жовтні 2022 року - Херсонська ОВА

1 хв читати

Україна повернула на батьківщину сімох дітей із Херсонської області, насильно вивезених російською окупаційною владою в жовтні минулого року, повідомила Херсонська ОВА.

"Семеро дітей із Херсонщини, що майже пів року були в розлуці з рідними, нарешті прибули на свою землю, звільнену від ворога. Ще в жовтні минулого року загарбники примусово відправили маленьких українців у Євпаторію, нібито на "оздоровлення" у дитячий табір", - повідомляють у телеграм-каналі Херсонської ОВА в п'ятницю.

Як зазначено, дітей вдалося повернути завдяки зусиллям волонтерів БФ Save Ukraine.

Теги: #діти #повернення #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 24.03.2023
Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників - Мінреінтеграції

07:49 24.03.2023
Президентка Єврокомісії анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених РФ українських дітей

Президентка Єврокомісії анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених РФ українських дітей

21:39 23.03.2023
Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

20:07 23.03.2023
У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

18:40 23.03.2023
Порошенко в ефірі італійського телеканалу: Хочемо почути сильний голос Папи на захист українських дітей

Порошенко в ефірі італійського телеканалу: Хочемо почути сильний голос Папи на захист українських дітей

13:49 23.03.2023
Зеленський провів нараду щодо ситуації на Херсонщині та нагородив українських захисників

Зеленський провів нараду щодо ситуації на Херсонщині та нагородив українських захисників

13:40 23.03.2023
Зеленський ознайомився з перебігом відновлення інфраструктури в Херсонській області

Зеленський ознайомився з перебігом відновлення інфраструктури в Херсонській області

12:26 23.03.2023
СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Кастюкевичу, якого вважають куратором окупованої Херсонщини

СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Кастюкевичу, якого вважають куратором окупованої Херсонщини

08:39 23.03.2023
У результаті російської агресії в Україні загинуло 465 дітей, 940 поранено

У результаті російської агресії в Україні загинуло 465 дітей, 940 поранено

12:28 22.03.2023
Верещук наразі не отримала відповіді від російських омбудсменів на вимогу надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

Верещук наразі не отримала відповіді від російських омбудсменів на вимогу надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до п'яти - ДСНС

СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

ОСТАННЄ

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Росіяни обстріляли Дніпровські плавні в Херсоні: одна людина загинула, одна поранена - ОВА

Ворог продовжить ракетно-бомбовий геноцид, ракетна загроза зберігається - голова Київської МВА

МЗС України ініціює санкції щодо румунської сенаторки, яка запропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України

Єдиний реєстр зброї запрацює через три місяці - глава МВС

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

Український застосунок для оренди квартир bird запускають у Варшаві

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

На куп'янському та лиманському напрямках за добу відбулося два бойових зіткнення, 64 окупантів убито

"Вагнерівці" здійснюють депортацію жителів Бахмуту, це черговий злочин РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА