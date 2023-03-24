Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини вночі, у Білопіллі двоє загиблих

Двоє жителів Сумської області загинули, десятеро дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами прикордонних населених пунктів області в ніч на п'ятницю, повідомляють у телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

Найбільш масового обстрілу зазнало м. Білопілля Сумського району. Обидва загиблих і більшість постраждалих - жителі цього міста.

"Здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів"). Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток", - ідеться в повідомленні.

За даними відділу комунікації поліції Сумської області, один із загиблих - місцевий поліцейський.

"Сьогодні опівночі внаслідок ворожого обстрілу м. Білопілля Сумського району загинув 37-річний старший лейтенант поліції Вадим Листопад. Під час виконання службових обов'язків інспектор сектору реагування патрульної поліції отримав поранення, несумісні з життям... Керівництво та особовий склад поліції Сумщини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Вадима", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці поліції Сумської області у фейсбуці.

За даними обладміністрації, також окупанти обстріляли розташоване неподалік м. Ворожба Сумського району. "Здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину", - розповіли в обладміністрації.

Авіаційного удару та удару ударним безпілотним літальним апаратом також завдано по селу Вири Річківської громади Сумського району. "Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи", - йдеться в повідомленні.

Центр громади, с. Річки, зазнав артилерійського обстрілу, внаслідок якого було пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.

Авіаційного удару зазнала агрофірма в Миколаївській громаді Сумського району - у ній пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарську техніку.

Уночі також було обстріляно територію Новослобідської громади Конотопського району, на щастя, без наслідків, розповіли в обладміністрації.

Білопілля, Ворожба, Нова Слобода розташовані приблизно за 7 км від кордону з РФ. Від с. Вири до кордону – приблизно 20 км, села Річки та Миколаївка - приблизно за 10 км.