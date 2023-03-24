Унаслідок російських обстрілів минулої ночі дев'ятеро цивільних загинули, 26 поранені - попередні дані

Унаслідок нічної атаки російських військ станом на 9:00 п'ятниці в Україні загинули дев'ятеро цивільних осіб, 26 дістали поранення, повідомляє Military Media Center, офіційний медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.

За попередніми даними, "9 цивільних загинуло, 26 поранено в результаті російських обстрілів – ситуація на 09:00 24 березня", повідомляється в телеграм-каналі Military Media Center.

Як інформує Military Media Center, минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України.

Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет" і "Shahed-136", тактична авіація) здійснено обстріли 122 населених пунктів, підтверджено ураження 90 об'єктів інфраструктури.