Події

10:10 24.03.2023

Унаслідок російських обстрілів минулої ночі дев'ятеро цивільних загинули, 26 поранені - попередні дані

1 хв читати
Унаслідок російських обстрілів минулої ночі дев'ятеро цивільних загинули, 26 поранені - попередні дані

Унаслідок нічної атаки російських військ станом на 9:00 п'ятниці в Україні загинули дев'ятеро цивільних осіб, 26 дістали поранення, повідомляє Military Media Center, офіційний медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.

За попередніми даними, "9 цивільних загинуло, 26 поранено в результаті російських обстрілів – ситуація на 09:00 24 березня", повідомляється в телеграм-каналі Military Media Center.

Як інформує Military Media Center, минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України.

Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет" і "Shahed-136", тактична авіація) здійснено обстріли 122 населених пунктів, підтверджено ураження 90 об'єктів інфраструктури.

Теги: #жертви #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 24.03.2023
У результаті влучення ворожої ракети в пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей, двоє поранено

У результаті влучення ворожої ракети в пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей, двоє поранено

08:48 23.03.2023
У Ржищеві завершили розбирати завали, загинуло дев’ять людей

У Ржищеві завершили розбирати завали, загинуло дев’ять людей

08:39 23.03.2023
У результаті російської агресії в Україні загинуло 465 дітей, 940 поранено

У результаті російської агресії в Україні загинуло 465 дітей, 940 поранено

20:41 22.03.2023
У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

16:13 22.03.2023
Кількість жертв атаки безпілотниками у Ржищеві зросла до семи - начальник облполіції

Кількість жертв атаки безпілотниками у Ржищеві зросла до семи - начальник облполіції

15:14 22.03.2023
Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві Київської області зросла до шести осіб, ще з трьома немає зв'язку - вони можуть бути під завалами

Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві Київської області зросла до шести осіб, ще з трьома немає зв'язку - вони можуть бути під завалами

11:17 22.03.2023
Унаслідок обстрілів окупантів за добу в Україні загинули 14 цивільних, 24 поранені - Military Media Center

Унаслідок обстрілів окупантів за добу в Україні загинули 14 цивільних, 24 поранені - Military Media Center

11:09 22.03.2023
Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві Київської області зросла до чотирьох

Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві Київської області зросла до чотирьох

10:34 22.03.2023
На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинули чотири людини, поранені п'ятеро - ОВА

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинули чотири людини, поранені п'ятеро - ОВА

08:34 22.03.2023
На Київщині в результаті нічної атаки дронами противника загинули троє людей, ще семеро поранені, інформація уточнюється - КОВА

На Київщині в результаті нічної атаки дронами противника загинули троє людей, ще семеро поранені, інформація уточнюється - КОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до п'яти - ДСНС

СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

ОСТАННЄ

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Росіяни обстріляли Дніпровські плавні в Херсоні: одна людина загинула, одна поранена - ОВА

Ворог продовжить ракетно-бомбовий геноцид, ракетна загроза зберігається - голова Київської МВА

МЗС України ініціює санкції щодо румунської сенаторки, яка запропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України

Єдиний реєстр зброї запрацює через три місяці - глава МВС

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

Україна повернула семеро дітей, примусово вивезених у жовтні 2022 року - Херсонська ОВА

Український застосунок для оренди квартир bird запускають у Варшаві

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

На куп'янському та лиманському напрямках за добу відбулося два бойових зіткнення, 64 окупантів убито

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА