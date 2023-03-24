У результаті влучення ворожої ракети в пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей, двоє поранено

У ніч на п'ятницю ворог обстріляв м. Костянтинівку Донецької області, унаслідок влучення ракети в пункт незламності загинуло троє людей, двоє дістали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 24 березня 2023 року о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього. Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмута, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).