Рішення про передачу літаків Україні мають ухвалювати країни ЄС
Голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що рішення про те, чи передавати сучасну бойову авіацію Україні, повинні ухвалювати не вони, а безпосередньо країни ЄС.
"У мене немає думки з цього приводу. Але загалом, вважаю, що Україні потрібно допомагати активніше, передавати їй більше військової допомоги", - сказав Мішель на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста з приводу ідеї передання літаків Києву.
Фон дер Ляєн теж сказала, що ця тема - у компетенції країн ЄС, а не її відомства.
Раніше цього року, коли йшлося про передачу Україні танків "Леопард", лідери ЄС займали більш різку позицію і заявляли про необхідність передавати Україні сучасне озброєння.