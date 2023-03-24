Події

07:27 24.03.2023

Рішення про передачу літаків Україні мають ухвалювати країни ЄС

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Рішення про передачу літаків Україні мають ухвалювати країни ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що рішення про те, чи передавати сучасну бойову авіацію Україні, повинні ухвалювати не вони, а безпосередньо країни ЄС.

"У мене немає думки з цього приводу. Але загалом, вважаю, що Україні потрібно допомагати активніше, передавати їй більше військової допомоги", - сказав Мішель на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста з приводу ідеї передання літаків Києву.

Фон дер Ляєн теж сказала, що ця тема - у компетенції країн ЄС, а не її відомства.

Раніше цього року, коли йшлося про передачу Україні танків "Леопард", лідери ЄС займали більш різку позицію і заявляли про необхідність передавати Україні сучасне озброєння.

 

 

Теги: #україна #єс #літаки

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