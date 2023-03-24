Події

07:13 24.03.2023

За минулу добу ворог завдав 37 авіа- та чотири ракетних удари

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За минулу добу ворог завдав 37 авіа- та чотири ракетних удари

За минулу добу ворог завдав 37 авіаційних і 4 ракетних удари, один з яких - по Краматорську, також здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в п'ятницю вранці.

Також українські військові відбили понад 79 атак противника на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує зберігати військову присутність на території республіки білорусь. Проте, формувань наступальних угруповань не відзначено. Водночас, противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артидерії понад 20 районів населених пунктів. Серед них: Тимоновичі Чернігівської області; Заруцьке та Попівка Сумської області, а також  Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки та Тернів Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Також було відбито атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області. Ворог обстрілював Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Загалом, від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка, Новомихайлівка та  Пречистівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли, зокрема, Ольгівського, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки,  Степового та Кам’янського Запорізької області; Червоного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антонівки та міста Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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