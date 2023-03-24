Події

07:06 24.03.2023

Ворог збільшив кількість ліжко-місць у шпиталях на тимчасово окупованій Луганщині через значні втрати

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Ворог збільшив кількість ліжко-місць у шпиталях на тимчасово окупованій Луганщині через значні втрати

Ворог ухвалив рішення про збільшення кількості ліжко-місць у шпиталях, що функціонують на тимчасово окупованій території Луганської області у зв'язку зі щоденними значними втратами, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового шпиталю збільшено вдвічі, з 200 до 400. Водночас усі поранені особи офіцерського складу були евакуйовані на територію російської федерації вертольотами в період з 17 по 18 березня", - йдеться у зведенні, опублікованому в п'ятницю вранці.

Також через збільшення кількості отримання важких поранень і неякісне медичне забезпечення, зокрема, через недостатньо професійний медичний персонал, відзначається збільшення смертності серед поранених окупантів у період з 17 по 21 березня.

За минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога Також ЗСУ збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс і 2 склади паливно-мастильних матеріалів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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