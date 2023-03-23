Події

22:39 23.03.2023

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

1 хв читати

Відкриття в Україні представництва Міжнародного кримінального суду дасть змогу міжнародній юстиції стати активнішою, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Цей крок дасть змогу міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі", - сказав він.

Він подякував "усій команді МКС, Офісу Генерального прокурора, нашим партнерам, усім, хто допомагає роботі міжнародної юстиції - розслідуванню російських злочинів проти України та українців".

Теги: #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 23.03.2023
Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

13:49 23.03.2023
Зеленський провів нараду щодо ситуації на Херсонщині та нагородив українських захисників

Зеленський провів нараду щодо ситуації на Херсонщині та нагородив українських захисників

20:14 22.03.2023
Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

20:10 22.03.2023
Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

14:56 22.03.2023
Зеленський провів нараду з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в Донецькій області

Зеленський провів нараду з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в Донецькій області

13:36 22.03.2023
Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі на Донеччині та вручив їм нагороди

Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі на Донеччині та вручив їм нагороди

13:26 22.03.2023
Це не повинно стати "просто звичайним днем" - Зеленський після влучання ракети в житловий будинок у Запоріжжі

Це не повинно стати "просто звичайним днем" - Зеленський після влучання ракети в житловий будинок у Запоріжжі

13:10 22.03.2023
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку

10:13 22.03.2023
Успіх українських сил на землі, у небі та на морі наближає мир - Зеленський

Успіх українських сил на землі, у небі та на морі наближає мир - Зеленський

23:34 21.03.2023
Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили ППО знищили 2 ракети на Одещині – ПК "Південь"

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

Зеленський на засіданні Євроради назвав п'ять основних причин затягування війни

У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

ОСТАННЄ

Сили ППО знищили 2 ракети на Одещині – ПК "Південь"

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Парламент Швеції дозволив уряду відправити Україні Archer, Leopard2 та боєприпаси

Зеленський на засіданні Євроради назвав п'ять основних причин затягування війни

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждав 73-річний чоловік

У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна планується, в організації задіяні ОП і МЗС - Подоляк

Іспанія відправить перші шість танків Leopard наприкінці наступного тижня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА