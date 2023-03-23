Події

20:56 23.03.2023

Парламент Швеції дозволив уряду відправити Україні Archer, Leopard2 та боєприпаси

1 хв читати
Парламент Швеції дозволив уряду відправити Україні Archer, Leopard2 та боєприпаси

Парламент Швеції (ріксдаг) схвалив пропозицію уряду країни про передачу Україні нового пакета військової допомоги, в якому передбачено самохідні артилерійські установки Archer та танки Leopard 2.

Як повідомляється на сайті риксдагу, таке рішення парламент ухвалив у четвер у рамках зміни до бюджету на 2023 рік.

Згідно з рішенням, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 млрд крон (554 млн євро). "Це танки, артилерійські гармати типу САУ Archer та легка протитанкова зброя Robot 97, а також боєприпаси", - йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Крім того, уряду Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Для фінансування цієї пропозиції асигнування на Збройні сили Швеції протягом 2023 року буде збільшено на 730 млн шведських крон, а на період до 2028-го, за оцінками уряду країни, витрати мають бути збільшені на 6,1 млрд крон.

"Уряд аргументує це тим, що на користь Швеції пропонувати Україні оборонне обладнання", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні 8 САУ Archer та 10 танків Leopard 2.

 

 

 

Теги: #швеція #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 23.03.2023
Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

13:32 23.03.2023
Прем'єрка Фінляндії обіцяє допомагати Швеції вступити до НАТО

Прем'єрка Фінляндії обіцяє допомагати Швеції вступити до НАТО

17:43 22.03.2023
Шведські парламентарії підтримали приєднання країни до НАТО

Шведські парламентарії підтримали приєднання країни до НАТО

20:05 19.03.2023
Президент Фінляндії не бачить проблеми в тому, що його країна може вступити в НАТО раніше за Швецію

Президент Фінляндії не бачить проблеми в тому, що його країна може вступити в НАТО раніше за Швецію

11:42 17.03.2023
Керівники Червоного хреста України та Швеції обговорили співпрацю для допомоги постраждалим від війни

Керівники Червоного хреста України та Швеції обговорили співпрацю для допомоги постраждалим від війни

19:12 16.03.2023
Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer - міністр оборони

Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer - міністр оборони

14:31 16.03.2023
Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

14:44 11.03.2023
Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО - зустріч міністрів

Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО - зустріч міністрів

07:44 09.03.2023
Резніков обговорив із прем'єр-міністром Швеції поточну ситуацію в Україні

Резніков обговорив із прем'єр-міністром Швеції поточну ситуацію в Україні

18:43 06.03.2023
Міністр оборони Литви анонсував новий пакет військової допомоги Києву

Міністр оборони Литви анонсував новий пакет військової допомоги Києву

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

Зеленський на засіданні Євроради назвав п'ять основних причин затягування війни

У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

ОСТАННЄ

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський на засіданні Євроради назвав п'ять основних причин затягування війни

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждав 73-річний чоловік

У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна планується, в організації задіяні ОП і МЗС - Подоляк

Іспанія відправить перші шість танків Leopard наприкінці наступного тижня

Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА