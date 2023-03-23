Парламент Швеції дозволив уряду відправити Україні Archer, Leopard2 та боєприпаси

Парламент Швеції (ріксдаг) схвалив пропозицію уряду країни про передачу Україні нового пакета військової допомоги, в якому передбачено самохідні артилерійські установки Archer та танки Leopard 2.

Як повідомляється на сайті риксдагу, таке рішення парламент ухвалив у четвер у рамках зміни до бюджету на 2023 рік.

Згідно з рішенням, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 млрд крон (554 млн євро). "Це танки, артилерійські гармати типу САУ Archer та легка протитанкова зброя Robot 97, а також боєприпаси", - йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Крім того, уряду Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Для фінансування цієї пропозиції асигнування на Збройні сили Швеції протягом 2023 року буде збільшено на 730 млн шведських крон, а на період до 2028-го, за оцінками уряду країни, витрати мають бути збільшені на 6,1 млрд крон.

"Уряд аргументує це тим, що на користь Швеції пропонувати Україні оборонне обладнання", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні 8 САУ Archer та 10 танків Leopard 2.