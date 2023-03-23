У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

У Генеральному штабі ЗСУ в четвер увечері спростували своє більш раннє повідомлення щодо нібито виходу окупантів із Нової Каховки (Херсонська обл.), пояснивши, що загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті, а інформацію про відхід противника було оприлюднено через некоректне використання наявних даних.

"Окупанти й досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з цього населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - ідеться в повідомленні.

При цьому в Генштабі додали, що українська армія "неодмінно звільнить Нову Каховку".

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці (Херсонська обл.), залишили місто, попередньо пограбувавши місцеве населення.