Події

19:03 23.03.2023

Ростислав Шурма: Податкова система України не повинна програвати країнам-конкурентам

2 хв читати
Ростислав Шурма: Податкова система України не повинна програвати країнам-конкурентам

Запланована Офісом Президента антикорупційна податкова реформа має на меті підвищити конкурентоспроможність України та підняти її інвестиційну привабливість до рівня решти європейських країн. Про це автор проєкту реформи, заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив під час конференції Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023.

За словами посадовця, держава повинна враховувати, що провідну роль у післявоєнній відбудові та економічному відновленні відіграватимуть підприємства приватного сектора. А тому потрібно вже зараз створювати для бізнесу сприятливі умови для розвитку і формувати надійні перспективи капіталовкладень, щоб запобігти витоку підприємців за кордон.

"Система, яку ми запропонуємо для післявоєнної відбудови України, не повинна програвати нашим конкурентам, таким як Польща, Болгарія, Угорщина. Зрозуміло, що якщо податок на прибуток у нас 18%, а в сусідній Болгарії – 10%, і в Угорщині 9% – виникають певні запитання. Нам потрібне фундаментальне перезавантаження, яке і дасть конкурентні умови, і прибере всю мотивацію для корупції", – зауважив Шурма.

Окрім зниження ставок на всі види податку на прибуток, проєкт реформування фінансової системи також враховуватиме низку інших аспектів привабливості країни для ведення бізнесу, підкреслив Шурма. Зокрема, це спрощення процедур отримання дозволів на купівлю земельних ділянок та будівництво, перезавантаження правоохоронної та судової системи та створення інфраструктури фінансування бізнес-проєктів. Над останнім пунктом українські фахівці працюють разом з такими компаніями, як BlackRock, JPMorgan та McKinsey.

"Підготовлена комплексна велика модель створення інфраструктури фінансування бізнес-проектів. Мова йтиме не про мільярди, а про десятки мільярдів доларів потенційного капіталу, залученого в Україну",– зазначив заступник голови ОП.

 

 

 

 

 

Теги: #реформа #антикорупційна #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 22.03.2023
Систему військово-лікарських комісій буде реформовано

Систему військово-лікарських комісій буде реформовано

13:43 20.03.2023
Члени синоду УПЦ (МП) на чолі з Онуфрієм прибули до Офісу президента для донесення своєї позиції

Члени синоду УПЦ (МП) на чолі з Онуфрієм прибули до Офісу президента для донесення своєї позиції

07:34 17.03.2023
Сутички протестувальників проти пенсійної реформи з поліцією відбуваються в різних місцях Франції

Сутички протестувальників проти пенсійної реформи з поліцією відбуваються в різних місцях Франції

20:34 16.03.2023
Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

19:49 15.03.2023
РФ намагається "намацати" нові червоні лінії і виставити ультиматуми

РФ намагається "намацати" нові червоні лінії і виставити ультиматуми

21:21 28.02.2023
Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

20:30 22.02.2023
Єрмак запросив французькі компанії заходити на український ринок

Єрмак запросив французькі компанії заходити на український ринок

20:30 22.02.2023
Україна може стати членом НАТО раніше, ніж членом ЄС - Єрмак

Україна може стати членом НАТО раніше, ніж членом ЄС - Єрмак

09:58 15.02.2023
Голова комітету Ради Бабак проти об'єднання Міносвіти з іншими міністерствами

Голова комітету Ради Бабак проти об'єднання Міносвіти з іншими міністерствами

20:57 13.02.2023
Єрмак провів засідання робочої групи зі створення трибуналу щодо агресії проти України

Єрмак провів засідання робочої групи зі створення трибуналу щодо агресії проти України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини

ОСТАННЄ

Іспанія відправить перші шість танків Leopard наприкінці наступного тижня

Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

НКРЕКП оштрафувала "Хмельницькгаз збут" на 850 тис. грн за порушення у сфері постачання газу

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

Генштаб ЗСУ: Всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА