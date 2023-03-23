Ростислав Шурма: Податкова система України не повинна програвати країнам-конкурентам

Запланована Офісом Президента антикорупційна податкова реформа має на меті підвищити конкурентоспроможність України та підняти її інвестиційну привабливість до рівня решти європейських країн. Про це автор проєкту реформи, заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив під час конференції Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023.

За словами посадовця, держава повинна враховувати, що провідну роль у післявоєнній відбудові та економічному відновленні відіграватимуть підприємства приватного сектора. А тому потрібно вже зараз створювати для бізнесу сприятливі умови для розвитку і формувати надійні перспективи капіталовкладень, щоб запобігти витоку підприємців за кордон.

"Система, яку ми запропонуємо для післявоєнної відбудови України, не повинна програвати нашим конкурентам, таким як Польща, Болгарія, Угорщина. Зрозуміло, що якщо податок на прибуток у нас 18%, а в сусідній Болгарії – 10%, і в Угорщині 9% – виникають певні запитання. Нам потрібне фундаментальне перезавантаження, яке і дасть конкурентні умови, і прибере всю мотивацію для корупції", – зауважив Шурма.

Окрім зниження ставок на всі види податку на прибуток, проєкт реформування фінансової системи також враховуватиме низку інших аспектів привабливості країни для ведення бізнесу, підкреслив Шурма. Зокрема, це спрощення процедур отримання дозволів на купівлю земельних ділянок та будівництво, перезавантаження правоохоронної та судової системи та створення інфраструктури фінансування бізнес-проєктів. Над останнім пунктом українські фахівці працюють разом з такими компаніями, як BlackRock, JPMorgan та McKinsey.

"Підготовлена комплексна велика модель створення інфраструктури фінансування бізнес-проектів. Мова йтиме не про мільярди, а про десятки мільярдів доларів потенційного капіталу, залученого в Україну",– зазначив заступник голови ОП.