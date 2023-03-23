Події

18:56 23.03.2023

Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

2 хв читати
Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

Лідери Європейського Союзу знову рішуче засудили російську агресію проти України і заявили про свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у висновках щодо України, схвалених під час засідання Європейської ради. "Європейська рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і нагадує про непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії", - зазначено у висновках.

Європейська рада привітала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", яку було ухвалено за широкої підтримки міжнародної спільноти. "Рада підтверджує свою підтримку Формули миру президента Володимира Зеленського. Європейський Союз продовжить роботу з Україною над мирним планом із 10 пунктів", - деталізується у висновках.

Лідери ЄС заявили, що Росія "повинна припинити свою агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили і "маріонеток" з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Необхідно дотримуватися міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими. Європейська Рада рішуче засуджує сексуальне та гендерне насильство", - наголошується в тексті.

Крім того, лідери ЄС зазначили, що Росія повинна "негайно забезпечити безпечне повернення насильно переміщених або депортованих до Росії українців, зокрема дітей". "У цьому контексті Європейська рада бере до відома нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента Росії та його уповноваженого з прав дитини за воєнний злочин незаконної депортації та передачі українських дітей з окупованих районів України до Росії", - йдеться у висновках.

Лідери ЄС переконані, що Росія має негайно припинити дії, які ставлять під загрозу безпеку цивільних ядерних об'єктів в Україні. "Європейський Союз повністю підтримує роботу Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголошується в документі.

Теги: #україна #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 23.03.2023
Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

19:04 23.03.2023
ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

19:02 23.03.2023
ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

18:03 23.03.2023
Україна та МКС підписали угоду про створення офісу суду в Україні

Україна та МКС підписали угоду про створення офісу суду в Україні

16:51 23.03.2023
ЄС планує витратити 500 млн євро на підтримку виробників боєприпасів

ЄС планує витратити 500 млн євро на підтримку виробників боєприпасів

16:23 23.03.2023
Лідери ЄС і генсек ООН вимагають від РФ негайно і беззастережно вивести війська з України

Лідери ЄС і генсек ООН вимагають від РФ негайно і беззастережно вивести війська з України

16:09 23.03.2023
Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

15:53 23.03.2023
Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини

Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини

14:25 23.03.2023
Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

13:59 23.03.2023
Український генпрокурор у Гаазі уклав угоду про відкриття Представництва МКС в Україні

Український генпрокурор у Гаазі уклав угоду про відкриття Представництва МКС в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини

Український генпрокурор у Гаазі уклав угоду про відкриття Представництва МКС в Україні

ОСТАННЄ

Іспанія відправить перші шість танків Leopard наприкінці наступного тижня

Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

НКРЕКП оштрафувала "Хмельницькгаз збут" на 850 тис. грн за порушення у сфері постачання газу

Ростислав Шурма: Податкова система України не повинна програвати країнам-конкурентам

Генштаб ЗСУ: Всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів - Генштаб ЗСУ

Порошенко в ефірі італійського телеканалу: Хочемо почути сильний голос Папи на захист українських дітей

Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів

Глава МАГАТЕ припинив переговори щодо створення зони безпеки біля ЗАЕС - іноземні ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА