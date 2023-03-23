Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

Лідери Європейського Союзу знову рішуче засудили російську агресію проти України і заявили про свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у висновках щодо України, схвалених під час засідання Європейської ради. "Європейська рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і нагадує про непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії", - зазначено у висновках.

Європейська рада привітала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", яку було ухвалено за широкої підтримки міжнародної спільноти. "Рада підтверджує свою підтримку Формули миру президента Володимира Зеленського. Європейський Союз продовжить роботу з Україною над мирним планом із 10 пунктів", - деталізується у висновках.

Лідери ЄС заявили, що Росія "повинна припинити свою агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили і "маріонеток" з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Необхідно дотримуватися міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими. Європейська Рада рішуче засуджує сексуальне та гендерне насильство", - наголошується в тексті.

Крім того, лідери ЄС зазначили, що Росія повинна "негайно забезпечити безпечне повернення насильно переміщених або депортованих до Росії українців, зокрема дітей". "У цьому контексті Європейська рада бере до відома нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента Росії та його уповноваженого з прав дитини за воєнний злочин незаконної депортації та передачі українських дітей з окупованих районів України до Росії", - йдеться у висновках.

Лідери ЄС переконані, що Росія має негайно припинити дії, які ставлять під загрозу безпеку цивільних ядерних об'єктів в Україні. "Європейський Союз повністю підтримує роботу Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголошується в документі.