НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів тероризму

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих ДНР і ЛНР через своє представництво в Росії.

"Банк на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету рф €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста. Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку", - зазначено в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі.

Так, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією".

"Отже, всі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", - наголосили в НАЗК.