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21:25 07.04.2023

НАЗК внесло глобальну нафтопромислову компанію SLB до переліку міжнародних спонсорів війни

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє НАЗК.

"Згідно з інформацією, наданою Агентству Радою економічної безпеки України, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія не тільки не засудила воєнні дії агресора, а й розширила свій бізнес на його території", - ідеться в повідомленні НАЗК на офіційному сайті в п'ятницю ввечері.

Як інформує НАЗК, американська компанія SLB має критичне значення для держави-агресора, займаючи 8% російського нафтосервісного ринку. "Компанія чітко заявляє, що її внесок у російську економіку становив уже понад $4,5 млрд у вигляді податків, а штат SLB у Росії налічує 11 500 співробітників, які працюють на низці заводів і сервісних центрів. Крім того, в Росії SLB має широку мережу дочірніх підприємств, що дає змогу компанії обходити міжнародні санкції", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, як повідомляє НАЗК, SLB тісно співпрацює з російськими нафтогазовими гігантами, зокрема компаніями "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл". Усі перераховані підприємства перебувають під санкціями США. "Після початку повномасштабної війни SLB не розірвала свої зв'язки з російськими клієнтами. Навпаки, компанія розширила свій бізнес, перейнявши контракти на обслуговування і поставку обладнання у конкурентів, які залишили ринок".

За даними НАЗК, у третьому кварталі 2022 року виручка підрозділу SLB, що займається дослідженням пластів у Росії та Центральній Азії, зросла на 25%, тим самим перевищивши показники в інших регіонах. З травня до жовтня 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своєї продукції. Наразі компанія продовжує брати участь у тендерах, які оголошують російські компанії.

Як зазначає НАЗК, у минулому SLB уже порушувала санкції, запроваджені урядом США, зокрема, через поставки обладнання в Іран і Судан у 2000-х роках, а також обслуговуючи арктичні проєкти дочірніх компаній "Газпрому" після 2014 року. В останньому випадку на компанію чекав штраф на $1,4 млн.

У жовтні 2022 року SLB зіткнулася з хвилею критики, оскільки понад 9000 співробітників компанії в Росії отримали повістки про призов на військову службу на робочому місці. Крім того, компанія забороняє працівникам брати участь у роботі дистанційно, щоб ті не могли уникнути мобілізації.

"SLB, як і сотні інших іноземних бізнесів, все ще відкрито підтримує російську військову машину. Водночас компанія заявляє, що не порушує жодних санкцій. Якщо міжнародні компанії досі мають таку можливість, понад рік після початку повномасштабного вторгнення, тоді наше завдання - ліквідувати подібні лазівки у санкційному режимі. Ми закликаємо наших американських партнерів узяти під контроль ситуацію з SLB і вжити необхідних заходів для припинення діяльності компанії на території держави-агресора", - заявила керівниця напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська, чиї слова наводяться у повідомленні НАЗК.

У повідомленні НАЗК наголошується, що внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є потужним репутаційним інструментом. Усі занесені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

 

 

 

Теги: #спонсор #назк #війни #slb

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