Мінветеранів і Мінкультури пропонують створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство культури та інформаційної політики пропонують створити Національне військове меморіальне кладовище біля Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" на східній околиці Києва.

"Ми дійшли до того, що найактуальніша, найнепроблемніша ділянка - поблизу Биківні. Для того щоб швидше розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища - це найкоротший і найоптимальніший шлях", - розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун на пресконференції в Києві в четвер.

Земельна ділянка під кладовище становитиме майже 90 га, а саме Меморіальне кладовище планують вписати в ландшафт лісу.

Заступник міністра також розповів, що на цій території передбачається будівництво комплексу різних споруд: меморіально-церемоніальна зона, меморіально-просвітницька та наукова зона, адміністративно-господарська зона, меморіально-рекреаційна зона, меморіально-поховальна зона і ритуальна будівля.

Зазначається, що маршрут від крайньої станції метро "Лісова" до майбутнього Меморіального кладовища становитиме 2,5 км, через що у майбутньому планують запустити або шатл, який курсуватиме від метро до кладовища, або інший можливий варіант.

Порхун заявив, що в разі узгодження такого варіанту, за попереднім планом передбачається, що перша секція для поховань буде відкрита в жовтні-листопаді 2023 року, що дасть змогу розпочати поховання.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, реалізація ідеї створити Меморіальне кладовище саме на цій території дасть змогу розпочати поховання вже поточного року, адже територія заповідника перебуває у віданні Мінкультури, що дасть змогу спростити низку бюрократичних процедур.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Пізніше департаменту містобудування та архітектури Київської міської адміністрації було доручено розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора". У листопаді 2022 року природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ) запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального кладовища замість урочища "Лиса гора".

У січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль віддав доручення знайти інше місце для Національного військового меморіального кладовища.

Державний бюджет на 2023 рік передбачає 65 млн грн на будівництво та утримання Національного військового меморіального кладовища.