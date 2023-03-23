Український генпрокурор у Гаазі уклав угоду про відкриття Представництва МКС в Україні

Генеральний прокурор України Андрій Костін і секретар Міжнародного кримінального суду (МКС) Пітер Льюїс уклали в четвер у Гаазі угоду про відкриття Представництва МКС в Україні, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У четвер в будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі генеральний прокурор Андрій Костін із секретарем МКС Пітером Льюїсом підписали Угоду про відкриття Представництва Міжнародного кримінального суду в Україні", - йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, Костін зазначив, що для нього честь розпочати цю нову главу співпраці. Він назвав підписання документа ще одним кроком у забезпеченні повної відповідальності за міжнародні злочини.

"Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ", - наведено у повідомленні слова Костіна.

Генпрокурор наголосив, що "МКС та Офіс прокурора МКС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя".

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ проти України. Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу", - резюмував український генпрокурор.