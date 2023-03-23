Події

13:49 23.03.2023

Зеленський провів нараду щодо ситуації на Херсонщині та нагородив українських захисників

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області провів координаційну нараду з питань безпекової ситуації та стану ліквідації наслідків пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, учасники наради, крім перебігу відновлення пошкодженої інфраструктури в області, обговорили стан розмінування деокупованих територій.

Особливу увагу було приділено відновленню електромереж регіону та забезпеченню ремонтних бригад необхідними матеріалами.

Глава держави заслухав доповідь військового командування щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності.

Президент також вручив державні нагороди українським військовослужбовцям, які беруть участь в обороні Херсонської області від ворога.

У свою чергу військовослужбовці подарували президенту сувенір - годинник із зображенням Державного Герба України та мапи Криму, виготовлено із частини ствола підбитої ворожої гармати.

Теги: #нарада #херсонська_область #зеленський

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