Події

13:40 23.03.2023

Зеленський ознайомився з перебігом відновлення інфраструктури в Херсонській області

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних та енергетичних об'єктів, зруйнованих унаслідок повномасштабної агресії Росії.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, а також об’єкти соціальної інфраструктури. Президент поспілкувався з жителями населеного пункту, а також поцікавився їхніми актуальними потребами. Вони, зокрема, наголосили на важливості відновлення житла та електропостачання.

"Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання - електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре", - сказав глава держави.

Зеленський також відвідав один із енергетичних об'єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією Херсонської області. Йому доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів.

"Маємо забезпечити повне відновлення та захист нашої енергетики! Вдячний кожному, хто працює для цього і повертає нашим людям світло!" - зазначив президент.

Крім того, він ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

В обласному центрі Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для жителів міста. Президента поінформували про роботи з облаштування мобільних і стаціонарних укриттів у Херсонській області.

Теги: #інфраструктура #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 23.03.2023
Зеленський провів нараду щодо ситуації на Херсонщині та нагородив українських захисників

Зеленський провів нараду щодо ситуації на Херсонщині та нагородив українських захисників

12:26 23.03.2023
СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Кастюкевичу, якого вважають куратором окупованої Херсонщини

СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Кастюкевичу, якого вважають куратором окупованої Херсонщини

08:48 21.03.2023
За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

17:55 20.03.2023
Окупанти обстріляли села в Херсонській області, є постраждалі - Єрмак

Окупанти обстріляли села в Херсонській області, є постраждалі - Єрмак

16:53 20.03.2023
Україна до кінця року реалізує низку проєктів із будівництва захищеної від ракетних атак енергоінфраструктури - радник прем'єра

Україна до кінця року реалізує низку проєктів із будівництва захищеної від ракетних атак енергоінфраструктури - радник прем'єра

11:47 20.03.2023
На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

08:30 20.03.2023
Окупанти за добу 25 разів обстріляли Херсонську громаду

Окупанти за добу 25 разів обстріляли Херсонську громаду

19:02 19.03.2023
У Скадовську підірвали машину колаборанта-поліцейського

У Скадовську підірвали машину колаборанта-поліцейського

16:22 19.03.2023
Окупанти цілеспрямовано вдарили з артилерії по житловому будинку в Білозерці на Херсонщині, постраждала жінка - ОВА

Окупанти цілеспрямовано вдарили з артилерії по житловому будинку в Білозерці на Херсонщині, постраждала жінка - ОВА

14:22 19.03.2023
Над відновленням електропостачання в Херсонській області протягом минулої доби працювали 138 робітників та 62 одиниці техніки

Над відновленням електропостачання в Херсонській області протягом минулої доби працювали 138 робітників та 62 одиниці техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український генпрокурор у Гаазі уклав угоду про відкриття Представництва МКС в Україні

Весняні канікули у школах Києва розпочнуться 27 березня

"Вагнерівці", які намагаються захопити Бахмут, втрачають значні сили і видихаються, зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю - Сирський

Нанесення ударів по Україні у ніч на 22 березня вказує на нестачу високоточних ракет у РФ - ISW

У Ржищеві завершили розбирати завали, загинуло дев’ять людей

ОСТАННЄ

Харків'ян просять утриматися від відвідування найбільшого міського кладовища через високу мінну небезпеку

Туреччина пережила найпосушливішу зиму за 22 роки, влітку може зіткнутися з нестачею води

СБУ ліквідувала 14 нових схем для нелегального виїзду за кордон

Український генпрокурор у Гаазі уклав угоду про відкриття Представництва МКС в Україні

Прем'єрка Фінляндії обіцяє допомагати Швеції вступити до НАТО

Найближчими днями в Україні буде тепло, але на півночі та заході місцями дощі

ДБР повідомило про підозру т.зв. судді "верховного суду ДНР", яка заборонила все українське на окупованій території

У Броварському районі в четвер буде чутно звуки планових вибухів

Весняні канікули у школах Києва розпочнуться 27 березня

Український генпрокурор обговорив із президентом Європарламенту створення спецтрибуналу щодо агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА