Зеленський ознайомився з перебігом відновлення інфраструктури в Херсонській області

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних та енергетичних об'єктів, зруйнованих унаслідок повномасштабної агресії Росії.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, а також об’єкти соціальної інфраструктури. Президент поспілкувався з жителями населеного пункту, а також поцікавився їхніми актуальними потребами. Вони, зокрема, наголосили на важливості відновлення житла та електропостачання.

"Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання - електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре", - сказав глава держави.

Зеленський також відвідав один із енергетичних об'єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією Херсонської області. Йому доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів.

"Маємо забезпечити повне відновлення та захист нашої енергетики! Вдячний кожному, хто працює для цього і повертає нашим людям світло!" - зазначив президент.

Крім того, він ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

В обласному центрі Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для жителів міста. Президента поінформували про роботи з облаштування мобільних і стаціонарних укриттів у Херсонській області.