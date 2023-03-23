Найближчими днями в Україні буде тепло, але на півночі та заході місцями дощі

Невеликий дощ подекуди очікується в північній частині України в п'ятницю, 24 березня, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у Карпатах і на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.

У Києві 24 березня місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень у день 24 березня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +19,3°С у 1913 році, найнижчу - на позначці -15,9°С у 1883 році.

У суботу, 25 березня, у західних, удень і в північних областях дощі, місцями грози; у Карпатському регіоні вдень місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у західних і північних областях 5-10°, вдень 12-17°, на узбережжі морів близько 10°.

У Києві 25 березня вночі без опадів, удень дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 15-17°.