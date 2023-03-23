Події

09:41 23.03.2023

Російські окупанти 11 разів обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула

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Російські окупанти 11 разів обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула

За добу російські окупанти здійснили 11 обстрілів населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, використавши 58 снарядів, повідомляє Херсонська міська рада в телеграм-каналі.

"Влучання зафіксували в Херсоні (Корабельному та Дніпровському районах), Антонівці, Молодіжному, Зеленівці. Крім того, була обстріляна острівна та берегова частина Херсонської МТГ (дачні ділянки)", - зазначається в повідомленні.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула.

Теги: #херсон #обстріл

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