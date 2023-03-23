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07:39 23.03.2023

Прокурор Мангеттена скасував засідання суду у "справі Стормі Деніелс" щодо Трампа

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Прокурор Мангеттена скасував засідання суду у "справі Стормі Деніелс" щодо Трампа

Прокурор Мангеттена Елвін Брагг у середу скасував засідання суду присяжних, які розслідують "справу Стормі Деніелс" щодо колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє The Hill.

"Окружний суд Нью-Йорка скасував у середу слухання у справі колишнього президента Трампа в підкупі за мовчання Стормі Деніелс", - пише видання.

Суд присяжних зазвичай збирається по понеділках, середах і четвергах. Однак, іноді коригування розкладів відбуваються через можливості свідків або з інших причин, зазначає The Hill.

Раніше повідомлялося, що під час слухання у справі Трампа до суду надійшло повідомлення про загрозу вибуху. Як заявила представниця суду Люціан Чалфен, загрозу визнано необґрунтованою.

На вихідних Трамп заявив, що найближчими днями його можуть заарештувати. За його словами, прокурор окружного суду Мангеттена Елвін Брагг готується висунути проти нього обвинувачення в рамках "справи Стормі Деніелс".

У січні 2018 року газета Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджувала, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс і заплатив їй $130 тис. за мовчання. Актриса подала до суду на Трампа і його адвоката Майкла Коена, отримавши у відповідь обвинувачення у брехні. Згодом стосунки Коена і Трампа зіпсувалися, і адвокат почав співпрацювати з прокуратурою.

 

 

Теги: #сша #суд #трамп #засідання

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