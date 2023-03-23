Генсек НАТО закликав Захід готуватися до тривалої підтримки України

Заходу необхідно підготуватися до того, щоб постачати Україні зброю і боєприпаси протягом тривалого часу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Guardian.

За словами Столтенберга, які передає видання, США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші західні держави мають бути готові підтримувати Україну "зброєю, боєприпасами і запасними частинами упродовж тривалого часу".

"Потреба в цьому збережеться, оскільки це війна на виснаження, - сказав генсек. - Йдеться про промисловий потенціал для продовження підтримки".

"Поточні темпи витрат боєприпасів вищі, ніж поточні темпи виробництва", - додав він.

Голова НАТО також не виключив, що члени альянсу можуть відправити в Україну винищувачі F-16 або інші західні реактивні літаки.

"Ми повинні продовжувати розглядати потребу в більшому потенціалі, - наголосив Столтенберг, додавши, що "не було ухвалено жодних рішень щодо F-16".

Говорячи про бажання Китаю виступити посередником у врегулюванні ситуації в Україні, Столтенберг зазначив, що Пекін має спробувати "зрозуміти перспективи України" і "безпосередньо взаємодіяти з (українським - ІФ-У) президентом".