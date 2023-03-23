Події

07:15 23.03.2023

За добу ворог завдав 1 ракетний, 48 авіаударів

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За добу ворог завдав 1 ракетний, 48 авіаударів

За добу ворог завдав 1 ракетний, 48 авіаційних ударів, а також здійснив 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, зокрема по цивільних об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщині. Окупанти використали 21 БпЛА типу Шахед-136 із Брянської області російської федерації, 16 із цих дронів збито. Унаслідок ударів ворожих БпЛА є загиблі і поранені серед цивільних громадян", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у четвер уранці.

За минулу добу ЗСУ відбили 83 ворожі атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво і далі використовує інфраструктуру республіки білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Архипівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Дем’янівка, Есмань, Атинське, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Краснопілля на Сумщині та Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка, Білогорівка та Верхньокамянське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка - Луганської, а також Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій,  втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них - Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південе Донецької області.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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