У деяких населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області загарбники здійснили обхід будинків місцевих жителів

У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники здійснили обхід будинків місцевих мешканців і попередили про необхідність перебування в безпечних місцях із забороною залишати свої будинки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зазначене побічно може свідчити про спроби російських окупантів запобігти спостереженню місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в четвер уранці.

Також наголошується, що ворог постійно вживає заходів щодо поповнення втрат живої сили. Відомо, що в одній із військових частин, розташованій в невизнаній Південній Осетії, ворог проводить активну роботу з військовослужбовцями строкової служби з метою підписання ними контрактів і подальшої участі в бойових діях на території України. Було встановлено, що за період з 1 до 10 березня понад 50 російських строковиків підписали контракт. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, були відправлені в Мелітополь Запорізької області.

За добу українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу ворога, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів і 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.